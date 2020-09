Alto Adige, nel primo giorno di scuola bimbo positivo in un asilo: in quarantena 20 compagni (Di giovedì 10 settembre 2020) Alto Adige, nel primo giorno di scuola bimbo positivo in un asilo. primo caso di bambino positivo al Covid-19 in una scuola materna in Alto Adige. L’episodio è accaduto nel primo giorno di scuola. Il bambino mentre si trovava all’asilo di lingua tedesca di San Candido ha accusato i sintomi del Coronavirus. Ora sta bene, i suoi 20 compagni e le famiglie si trovano in quarantena. primo caso di bambino positivo al Covid-19 in una scuola materna in Alto Adige, primi a ... Leggi su limemagazine.eu

fattoquotidiano : “Non serve sapere l’italiano per fare il medico in Alto Adige”: in Senato la Svp strappa il primo sì alla sua norma… - MediasetTgcom24 : Allarme chimico in Trentino, Protezione civile: restate a casa #rovereto - PIERRE74666066 : RT @gasparripdl: Continua il #gasparritour per #ForzaItalia , Trentino, Alto Adige, Veneto, Toscana - AnsaTrentinoAA : Coronavirus: aumentano casi in Alto Adige, +20. 1.100 tamponi analizzati |#ANSA - PIETROTAXI1 : RT @gasparripdl: Continua il #gasparritour per #ForzaItalia , Trentino, Alto Adige, Veneto, Toscana -

Ultime Notizie dalla rete : Alto Adige Alto Adige, pesticidi in agricoltura: a processo i due scrittori querelati da mille contadini l'Adige - Quotidiano indipendente del Trentino Alto Adige Ripartizione edilizia: banditi 2 posti per esperti tecnici

A concorso 2 posti a tempo pieno con assunzione a tempo indeterminato per esperti tecnici per la Ripartizione edilizia a Bolzano. Entro il 1° ottobre le domande di partecipazione. A concorso 2 posti a ...

Aumentano casi in Alto Adige, +20

I laboratori dell'Azienda sanitaria altoatesina nelle ultime 24 ore hanno effettuato 1.100 tamponi. Sono stati registrati 20 nuovi casi positivi. Sono 1.274 persone in isolamento domiciliare, delle qu ...

A concorso 2 posti a tempo pieno con assunzione a tempo indeterminato per esperti tecnici per la Ripartizione edilizia a Bolzano. Entro il 1° ottobre le domande di partecipazione. A concorso 2 posti a ...I laboratori dell'Azienda sanitaria altoatesina nelle ultime 24 ore hanno effettuato 1.100 tamponi. Sono stati registrati 20 nuovi casi positivi. Sono 1.274 persone in isolamento domiciliare, delle qu ...