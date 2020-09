“Allarme regia!”. Gerry Scotti, imprevisto a Caduta Libera: costretto a fermare tutto (Di giovedì 10 settembre 2020) Tra i numerosi programmi televisivi, tanto Mediaset quanto Rai, tornati in onda il 7 settembre scorso dopo la consueta pausa estiva anche Caduta Libera. La nuova edizione del game show del preserale di Canale 5, condotta ancora una volta dal mitico Gerry Scotti, è partita e lo ha fatto alla grande. Ha tenuto incollati allo schermo quasi due milioni di spettatori nella prima parte e poi più di due milioni e mezzo nella seconda parte (18,42% di share). Non solo il gioco in sé, ma anche la presenza di un pilastro della tv come Gerry Scotti piace da impazzire al pubblico, che lo adora da sempre per la sua simpatia oltre che bravura. Tornando alla sfida, la campionessa in carica ha già perso lo scettro ed è stata sostituita da un altro concorrente. ... Leggi su caffeinamagazine

zazoomblog : Gerry Scotti Caduta Libera con imprevisto: Allarme regia!. Costretto a sospendere tutto gelo in studio - #Gerry… -

Ultime Notizie dalla rete : “Allarme regia” 'Andrà tutto bene', il messaggio nelle cassette di legno di frutta e verdura Affaritaliani.it