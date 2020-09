Vaccino contro il Covid, l’Oms: “Bisognerà aspettare fino al 2022, non è formula magica” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Dopo la sospensione della sperimentazione di uno dei più promettenti candidati allo studio, l’Oms mette in guardia la popolazione mondiale che il Vaccino contro il coronavirus potrebbe non arrivare a tutti prima del 2022. “Non è una formula magica che arriverà a gennaio e risolverà i problemi del mondo”, ha detto la dottoressa Soumya Swaminathan, uno dei ricercatori leader dell’Agenzia dell’Onu. “Ci vorrà molto tempo prima di raggiungere l’immunità di gregge, con il 60% o il 70% della popolazione immunizzata, e effettivamente interrompere la trasmissione. Bisognerà aspettare fino al 2022 senza dubbio e fino ad allora le popolazioni devono essere ... Leggi su ilfattoquotidiano

