UFFICIALE Tonali è un nuovo giocatore del Milan: il comunicato (Di mercoledì 9 settembre 2020) Sandro Tonali è un nuovo giocatore del Milan: è arrivata l’ufficialità da parte del club rossonero. Il comunicato Sandro Tonali è un nuovo giocatore del Milan. Mancava solo l’ufficialità che è arrivata in questo istante: il centrocampista ha firmato un contratto quinquennale con il Diavolo. Ecco il comunicato UFFICIALE. «AC Milan è lieto di annunciare di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di opzione per l’acquisizione definitiva, le prestazioni sportive del centrocampista Sandro Tonali dal Brescia Calcio. Il calciatore indosserà la maglia numero 8. Nato a Lodi l’8 maggio ... Leggi su calcionews24

