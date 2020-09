Ufficiale: Hellas Verona, Dimarco resta in prestito con diritto di riscatto (Di mercoledì 9 settembre 2020) L’Hellas Verona, tramite una nota Ufficiale, ha annunciato che Federico Dimarco resterà in gialloblù anche per la prossima stagione: “Hellas Verona FC è lieto di comunicare di aver trovato l’intesa con FC Internazionale Milano per la permanenza in gialloblù – a titolo temporaneo, sino al 30 giugno 2021, con opzione di riscatto – del calciatore Federico Dimarco, che nella seconda parte della scorsa stagione ha collezionato 13 presenze in Serie A TIM con la formazione di mister Ivan Juric, fornendo tre assist-gol, di cui uno nel match casalingo pareggiato con l’Inter (2-2) e due nella vittoriosa partita – anch’essa disputata al ‘Bentegodi’ – contro la Spal ... Leggi su alfredopedulla

Questo il comunicato del Verona: "Hellas Verona FC è lieto di comunicare di aver trovato l'intesa con FC Internazionale Milano per la permanenza in gialloblù – a titolo temporaneo, sino al 30 giugno 2021, con opzione di riscatto – del calciatore Federico Dimarco"

