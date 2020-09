Torna a Formia il Festival della Commedia italiana (Di mercoledì 9 settembre 2020) , dall’11 al 13 settembre: si eleggono re e regina della Commedia italiana. Ospite d’onore, Massimo Boldi Dopo il successo della prima edizione, Torna a Formia, in provincia di Latina, il “Festival della Commedia italiana”, da venerdì 11 sino a domenica 13 settembre. L’appuntamento, che lo scorso anno ha eletto,… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Dopo il successo della prima edizione, torna a Formia, in provincia di Latina, il “Festival della Commedia italiana”, da venerdì 11 sino a domenica 13 settembre. L’appuntamento, che lo scorso anno ha ...Ospite d'onore, Massimo Boldi. In programma anche una rassegna pomeridiana per omaggiare il cinema del passato e una mostra fotografica su "La Ciociara" Dopo il successo della prima edizione, torna a ...