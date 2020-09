TikTok dopo il video del suicidio in diretta, il comunicato contro l’incitamento all’odio online (Di mercoledì 9 settembre 2020) Negli ultimi giorni TikTok, il social network preferito dai ragazzini, quello su cui li vediamo fare simpatici balletti, faccine spiritose e scherzi innocenti è diventato il palcoscenico di fatti di cronaca orribili, come il suicidio in diretta di un uomo e la morte di una ragazza di 15 anni che ha partecipato alla “Benadryl Challenge”, una sfida in cui i ragazzi si riprendono mentre assumono in dosi crescenti un potente farmaco antistaminico (il Benadryl) fino ad avere le allucinazioni. Ed è per questo che Cormac Keenan, Head of Trust and Safety di TikTok, ha pubblicato sulle pagine del social una lettera con l’adesione al Codice di Condotta della Commissione Europea contro l’incitamento all’odio online. Ma sarà sufficiente? ... Leggi su iodonna

