Riduciamo a tutti gli statali e ai pensionati del 30% la busta paga a fine mese – Bufale contro Giorgia Meloni (Di mercoledì 9 settembre 2020) La campagna elettorale è in pieno spolvero. Alla chiusura dei sondaggi, come sempre, c’è chi tenta il colpo gobbo facendo politica a colpi di Bufale, memes e fake news. Con la bufala del Riduciamo a tutti gli statali e ai pensionati del 30% la busta paga a fine mese nel tritacarne ci è finita Giorgia Meloni, Fratelli di Italia. Riduciamo a tutti gli statali e ai pensionati del 30% la busta paga a fine mese – Bufale contro Giorgia MeloniCol solito meme che replica ... Leggi su bufale

Meloni non ha detto «riduciamo a tutti gli statali e ai pensionati del 30% la busta paga a fine mese» - Facta facta.news

