Referendum, Magi: “Taglio dei parlamentari non è una riforma, ma una fregatura per i cittadini” (Di mercoledì 9 settembre 2020) ROMA – “Il taglio dei parlamentari non è una riforma costituzionale, è una fregatura per i cittadini“. Cosi’ Riccardo Magi, deputato di Piu’ Europa Radicali, membro della commissione Affari costituzionali, in vista del voto referendario. Leggi su dire

bonculture1 : RT @_Sblendorio: Le ragioni del No al #ReferendumCostituzionale di @riccardomagi di @Piu_Europa. Oggi, su #bonculture. - _Sblendorio : Le ragioni del No al #ReferendumCostituzionale di @riccardomagi di @Piu_Europa. Oggi, su #bonculture. - rgm_magi : @ManuelaBellipan @conteDartagnan Prima di decidere, considerato che anche un orologio rotto segna l'ora giusta due… - rgm_magi : @OGiannino @ricpuglisi @CottarelliCPI Gentile @OGiannino, io rifletterei con l'ausilio della scienza: - rgm_magi : @CottarelliCPI Gentile signor @CottarelliCPI, io rifletterei con l'ausilio della scienza: -

Ultime Notizie dalla rete : Referendum Magi Verso il referendum, il No di Riccardo Magi: “Un taglio algebrico che non risponde ad alcuna logica di miglioramento” bonculture Referendum, slitta la manifestazione per il No: in piazza a Roma domenica 13 settembre

Cambio di programma: si svolgerà domenica 13 settembre alle 17 in piazza Santi Apostoli la manifestazione "Così NO - la piazza che NOn ci sta" per illustrare "con forza e determinazione le ragioni per ...

Referendum, slitta la manifestazione per il 'No': in piazza domenica 13

Cambio di programma: si svolgerà domenica 13 settembre alle 17 in piazza Santi Apostoli la manifestazione "Così NO - la piazza che NOn ci sta" per illustrare "con forza e determinazione le ragioni per ...

Cambio di programma: si svolgerà domenica 13 settembre alle 17 in piazza Santi Apostoli la manifestazione "Così NO - la piazza che NOn ci sta" per illustrare "con forza e determinazione le ragioni per ...Cambio di programma: si svolgerà domenica 13 settembre alle 17 in piazza Santi Apostoli la manifestazione "Così NO - la piazza che NOn ci sta" per illustrare "con forza e determinazione le ragioni per ...