Referendum, Franceschini pensa a un patto con l’opposizione. “Sarebbe intelligente prendere il voto come una spinta a fare le riforme necessarie” (Di mercoledì 9 settembre 2020) “Se al Referendum vincerà il sì, come penso, sarebbe intelligente per maggioranza e opposizione prendere quel voto come una spinta a fare le riforme costituzionali necessarie”. Così, in un’intervista a La Stampa, Dario Franceschini, capo delegazione del Pd e ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. “So già che adesso riceverò molti no, ma credo ci saranno ripensamenti dopo il 21 settembre”, osserva. Per Franceschini “di per sé, il taglio da solo non è un pericolo per la democrazia né la soluzione di un problema. Ma è un punto di partenza su cui costruire ... Leggi su lanotiziagiornale

