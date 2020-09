Proteggere il cuore, dalle buone abitudini al bisturi (Di mercoledì 9 settembre 2020) Niente fumo. Controllo regolare della pressione, del colesterolo, della glicemia per svelare un eventuale diabete. Combattere lo stress. Le regole per Proteggere il cuore sono semplici, ma spesso ce le dimentichiamo. A ricordarcele, dal Teatro Regio di Torino in diretta web nell’ambito di SaluTO – Torino Medicina e Benessere – sono Gaetano Maria De Ferrari, professore ordinario di Cardiologia dell’Università di Torino e Mauro Rinaldi, professore ordinario di Cardiochirurgia dell’Università degli Studi di Torino. Appuntamento sabato 26 settembre alle 16. L’importanza di fare scelte giuste La salute del nostro cuore dipende molto dalle nostre abitudini. Ci aiuta ovviamente il medico, caso per caso. Ma in termini generali, occorre uno stile di vita che ... Leggi su dilei

mybluemoons : sei un'anima da proteggere, vado a letto pensando a te e al tuo cuore grande. - GioviMontagna : Quello che è successo al giovane Willy è la prova che la criminalità non ha un colore e che il razzismo in Italia e… - bonelesskam : @canyaman1989 ti amo sei proprio un cuore da proteggere - SportelloCuore : RT @SportelloCuore: Covid-19 e rischio cuore, come comportarsi In tempi di pandemia, seguire bene le cure è fondamentale: i consigli dell'e… - mashkyufriends : RT @byulchangkyungi: la smettete di non credere alle vittime pur di proteggere i vostri oppas del cuore. per dio. -

Ultime Notizie dalla rete : Proteggere cuore Cavoli e broccoli per proteggere il cuore La Repubblica Prada sceglie un debutto digital per Raf Simons

«Un evento digitale supportato da una serie di attivazione fisiche worldwide. È questa la formula scelta da Prada per il debutto di Raf Simons alla co-direzione creativa della casa di moda, al fianco ...

Trattato sulla Carta dell’Energia, incompatibile con le zero emissioni

(Rinnovabili.it) – Il Trattato sulla Carta dell’Energia (Energy Charter Treaty – ECT) rappresenta “una seria minaccia per l’obiettivo della neutralità climatica dell’Europa e più in generale per l’att ...

«Un evento digitale supportato da una serie di attivazione fisiche worldwide. È questa la formula scelta da Prada per il debutto di Raf Simons alla co-direzione creativa della casa di moda, al fianco ...(Rinnovabili.it) – Il Trattato sulla Carta dell’Energia (Energy Charter Treaty – ECT) rappresenta “una seria minaccia per l’obiettivo della neutralità climatica dell’Europa e più in generale per l’att ...