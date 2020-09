Nomina ufficiale di Trump per il Premio Nobel per la pace 2021: il fautore propose anche Kim Jong-un (Di mercoledì 9 settembre 2020) Una notizia giunta oggi 9 settembre ha letteralmente rovesciato il web, nel senso più metaforico possibile dell’espressione, in riferimento alla Nomina di Trump per il Premio Nobel per la pace. Il presidente degli Stati Uniti è finito più volte nell’occhio del ciclone per le sue politiche ritenute spesso e volentieri “poco tolleranti”, senza dimenticare la diffusione di fake news, da noi trattata poche settimane fa dopo le prime azioni decise da parte di social network come Twitter nei suoi confronti. Conferme ufficiali sulla Nomina di Trump per il Premio Nobel per la pace 2021 Ci sono un po’ di cose da mettere in evidenza a proposito di questa storia, ... Leggi su bufale

Ultime Notizie dalla rete : Nomina ufficiale Nomina ufficiale di Trump per il Premio Nobel per la pace 2021: il fautore propose anche Kim Jong-un Bufale.net Morta Cini Boeri, signora del design che raccontò l’Italia al mondo

Architetto proprio negli anni in cui qualcuno sosteneva persino che l’architettura non fosse esattamente cosa da donne. E ancora designer sempre attenta ai desideri (non solo estetici ma anche pratici ...

Crestbridge pianifica un'ulteriore crescita dei fondi di capitali privati e…

Dalla sede di Jersey, Aaron entra in azienda con 19 anni di esperienza di lavoro con amministratori di fondi alternativi e istituzionali in tutta Europa, il Medio Oriente e l'Africa. Oltre a vaste con ...

