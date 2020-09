Miley Cirus abbandona la dieta vegana e ammette: “Il mio cervello soffriva moltissimo” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Miley Cirus è una delle artiste internazionali più controverse degli ultimi tempi e le sue scelte fanno sempre discutere, l’ultima in ordine di tempo riguarda la sua dieta. L’artista americana infatti è una vegana convinta ma tale stile di vita stava rischiando di causarle dei seri problemi di salute e dunque ha introdotto un solo alimento nella sua dieta. Miley Cirus abbandona la dieta vegana per problemi di salute: “Il mio cervello soffriva moltissimo” Non è un mistero per nessuno che Miley Cirus, come molte altre star internazionali sia una convinta sostenitrice degli animali e che per questo segua ... Leggi su tutto.tv

Miley Cyrus: "Basta dieta vegana. Il mio cervello non funzionava più" Il Fatto Quotidiano

Miley Cyrus ad un incontro con i fans a Madrid

