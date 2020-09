Maldini: «Tonali interpreterà al meglio i valori del Milan» (Di mercoledì 9 settembre 2020) Paolo Maldini ha commentato il trasferimento in rossonero di Sandro Tonali: le parole del direttore dell’area tecnica del Milan Paolo Maldini, direttore dell’area tecnica del Milan, ha commentato il trasferimento in rossonero di Sandro Tonali. «Siamo felici di accogliere Sandro nella famiglia rossonera, siamo convinti che potrà dare un contributo importante per costruire insieme un futuro ricco di grandi soddisfazioni. È un centrocampista di grande prospettiva che saprà interpretare al meglio i valori del nostro Club». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

