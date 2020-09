L'Oms: "La quarantena è di 14 giorni. Solo così si può prevenire la trasmissione del virus" (Di mercoledì 9 settembre 2020) L’Oms sta discutendo di accorciare il periodo di quarantena attualmente stabilito a 14 giorni. Lo rende noto l’Ansa riferendo quanto dichiarato dall’ufficio europeo dell’orgnizzazione con sede a Ginevra che comunque, allo stato attuale, “difende la raccomandazione di una quarantena di 14 giorni per prevenire la trasmissione del virus”. Una raccomandazione questa che si basa “sui dati disponibili sul periodo di incubazione” che si aggira tra i 4 e i 5 giorni “con un limite – appunto – di 14 giorni”.La discussione nasce dall’ipotesi avanzata dalla Francia di dimezzare il periodo di quarantena per chi è venuto in contatto ... Leggi su huffingtonpost

