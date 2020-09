Levante come una diva d'altri tempi sul red carpet: il suo look bon ton conquista Venezia (Di mercoledì 9 settembre 2020) Nuovo taglio di capelli extra-liscio alle spalle, abito scintillante e bon ton, sguardo profondo. Levante illumina il red carpet di Venezia 77 alla prima della proiezione del film “Notturno” di Gianfranco Rosi.La cantante ha attirato l’attenzione del pubblico e i flash dei fotografi sfoggiando un taglio di capelli destinato a fare tendenza: si tratta del “clavicut” che, a differenza del long bob classico, arriva alle clavicole con le ciocche posteriori che accarezzano la nuca e seguono la curva del collo. Una scelta di classe, che ricorda il look delle star della vecchia Hollywood. A valorizzare la figura di Levante l’abito con scollo vertiginoso firmato Giorgio Armani. Un vestito “a sirena”, forse a richiamare il titolo ... Leggi su huffingtonpost

alcinx : RT @HuffPostItalia: Levante come una diva d'altri tempi sul red carpet: il suo look bon ton conquista Venezia - giacomoghezzo : @falcon82 @ilfusebs Non ne hai mai parlato e non fai il sacapopper quindi se non ti vedo non esisti, come direbbe Levante - SwimmerGirl_90 : RT @HuffPostItalia: Levante come una diva d'altri tempi sul red carpet: il suo look bon ton conquista Venezia - HuffPostItalia : Levante come una diva d'altri tempi sul red carpet: il suo look bon ton conquista Venezia - dersenart : Dovete capire che se io critico una cosa che ha scritto levante nel suo ultimo post NON STO CONDANNANDO LEVANTE COM… -

Ultime Notizie dalla rete : Levante come Mostra del Cinema di Venezia 2020: Levante in bob liscio, come copiarlo Io Donna Le migliori aziende agricole intorno a Roma per una buona spesa di territorio

Per la sua conformazione urbanistica, Roma lascia spazio ad ampie porzioni di campagna che resistono all’edilizia selvaggia, e in parte ricadono all’interno di parchi e riserve naturali protette, tutt ...

Venezia 77, avvistata sofisticata sirena in Laguna: è Levante

Il sorriso incredulo di chi si stupisce di tutto quel clamore: Levante sembra non credere che i flash siano proprio per lei. La cantante ha regalato a Venezia 77 un red carpet da sogno, nella giornata ...

Per la sua conformazione urbanistica, Roma lascia spazio ad ampie porzioni di campagna che resistono all’edilizia selvaggia, e in parte ricadono all’interno di parchi e riserve naturali protette, tutt ...Il sorriso incredulo di chi si stupisce di tutto quel clamore: Levante sembra non credere che i flash siano proprio per lei. La cantante ha regalato a Venezia 77 un red carpet da sogno, nella giornata ...