“Io ti maledico”: ecco il video dell’aggressione a Matteo Salvini (Di mercoledì 9 settembre 2020) Firenze, 9 set – “Io ti maledico!“. E’ la frase urlata dalla giovane africana che oggi ha aggredito Matteo Salvini a Pontassieve (Fi). La donna ha avvicinato il leader leghista strappandogli la camicia e la catenina con il rosario che portava al collo. “Tutto bene, tranquilli. Nessun problema fisico“, ha scritto Salvini su Facebook dopo l’episodio. “La camicia strappata la posso ricomprare, il Rosario strappato con violenza dal collo che mi aveva donato un Parroco purtroppo no. A questa rabbia – ha scritto ancora il leader della Lega – rispondo col sorriso e col lavoro, evviva l’Italia delle donne e degli uomini che credono nella libertà, nella serenità e nel lavoro. P.s. Per la ‘signora’ che mi ha aggredito e insultato non provo rabbia, solo ... Leggi su ilprimatonazionale

giuseppecine03 : RT @sirwhitfield: Io maledico anche quella feccia umana che ha esclamato “maledetta scimmiona” alla fine del video. - t0mmysq : RT @sirwhitfield: Io maledico anche quella feccia umana che ha esclamato “maledetta scimmiona” alla fine del video. - FredMosby_ : RT @sirwhitfield: Io maledico anche quella feccia umana che ha esclamato “maledetta scimmiona” alla fine del video. - MuredduGiovanni : RT @maxwolf63: “Io ti maledico”: ecco il video dell’aggressione a Matteo Salvini - maxwolf63 : “Io ti maledico”: ecco il video dell’aggressione a Matteo Salvini -

Ultime Notizie dalla rete : “Io maledico”