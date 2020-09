Il Segreto, anticipazioni oggi 9 settembre: Carolina soffre (Di mercoledì 9 settembre 2020) anticipazioni “Il Segreto”, puntata del 9 settembre 2020. Che cosa vedremo nell’episodio su Canale 5 alle 16.10? Carolina è costretta a separarsi dal suo amato Pablo, che deve lasciare in fretta la Casona. Le sorelle Marta e Rosa sono in pena per lei. Carolina ha il cuore a pezzi. Pablo è costretto a lasciare la Casona il prima possibile. Don Ignacio è riuscito a trovare un modo perArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

redazionetvsoap : #IlSegreto #Anticipazioni Rosa fuori di testa (e lo sarà sempre di più)... - redazionetvsoap : #IlSegreto #Anticipazioni La trama di #domani, #9settembre - zazoomblog : Il segreto anticipazioni: per Carolina e Pablo è tempo di addio - #segreto #anticipazioni: #Carolina - zazoomblog : Il Segreto anticipazioni oggi 8 settembre: il finto funerale di Onesimo - #Segreto #anticipazioni #settembre: -