GP San Marino, Dovizioso: "Abbiamo grandi aspettative" (Di mercoledì 9 settembre 2020) MISANO ADRIATICO - ' Abbiamo grandi aspettative da questi due GP consecutivi sul circuito di Misano. Siamo molto determinati a tornare a lottare per il podio, ma sarà fondamentale prima capire le ... Leggi su corrieredellosport

La MotoGP sta per tornare e per ben due weekend di fila avremo i campioni del Motomondiale proprio in Italia per il Granpremio di San Marino e della Riviera di Rimini che si svolgerà al Misano World C ...La Ducati a Misano punta al colpaccio. Dopo la pausa di due settimane dal GP di Stiria, la Ducati è più determinata che mai e tenerà di tutto pur di conquistare il gradino più alto del podio del Misan ...