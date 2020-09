Gears Tactics ha una data di uscita su Xbox One e Xbox Series X (Di mercoledì 9 settembre 2020) Microsoft dopo aver annunciato l'uscita ed il prezzo di Xbox Series X, ha ancora ulteriori novità in serbo per tutti i suoi giocatori. Non solo abbiamo riportato che sia Assassin's Creed Valhalla che Watch Dogs Legion usciranno in concomitanza con l'arrivo della console next-gen, ma ora abbiamo un altro gioco che seguirà la loro scia.La società ha annunciato che anche Gears Tactics sarà disponibile a partire dal 10 novembre sia su Xbox One che su Xbox Series X. Un grande annuncio per tutti coloro che aspettavano di poter giocare a questo titolo anche sulle console e non solo su PC."Gears Tactics è il gioco a ritmi serrati di strategia ... Leggi su eurogamer

