Firenze, Salvini aggredito durante un comizio da una 30enne (Di mercoledì 9 settembre 2020) Una 30enne ha aggredito il leader della Lega Matteo Salvini durante un comizio. Le autorità hanno bloccato la donna Un gesto da condannare, sicuramente sorprendente date le circostanze. Matteo Salvini è stato aggredito durante un comizio a Pontassieve, in provincia di Firenze, durante il tour elettorale per le imminenti elezioni Regionali. A compiere il misfatto è stata una 30enne originaria del Congo che lavora per un progetto del servizio civile del Comune di Pontassieve. La donna gli si è avvicinata e lo ha strattonato strappandogli la camicia e impossessandosi della catenina che portava al collo.

