Digital Value si aggiudica gare Consip per smart working e digitalizzazione PA (Di mercoledì 9 settembre 2020) (Teleborsa) – Digital Value si aggiudica nuovi contratti con la PA, sostenendone il processo di Digitalizzazione e smart working. Nello specifico la partecipata Italware è risultata prima in graduatoria su 4 lotti di un bando Consip per la fornitura di 180 mila postazioni di lavoro (estensibili sino a 252 mila) per un controvalore di circa 92 milioni di Euro (oltre 129 milioni di Euro in caso di estensione). Tali contratti verranno stipulati successivamente alle verifiche tecniche attualmente in corso e la loro durata sarà di 15 mesi; circa il 90% dei ricavi farà parte della Top line 2021, mentre il restante 10% verrà fatturato nel corso del 2020. Italware inoltre è risultata aggiudicataria di 3 lotti di un ... Leggi su quifinanza

Digital Value consolida la sua già consistente posizione come protagonista nel processo di evoluzione tecnologica del Paese attraverso le sue partecipate. Nello specifico, si legge in una nota, Italwa ...

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 09 set - Digital Value consolida la sua consistente posizione come protagonista nel processo di evoluzione tecnologica del Paese attraverso le sue partecipate. I ...

Digital Value consolida la sua già consistente posizione come protagonista nel processo di evoluzione tecnologica del Paese attraverso le sue partecipate. Nello specifico, si legge in una nota, Italwa ...