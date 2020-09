Del Debbio: «La vicenda di Grillo mi fa schifo. Prima lui mi faceva ridere, ora mi fa pietà» (Di mercoledì 9 settembre 2020) “Grillo mi fa ridere. Anzi, mi faceva ridere. Dopo questa storia mi fa pietà“. Paolo Del Debbio commenta così l’aggressione da parte di Beppe Grillo a un suo giornalista, Francesco Selvo, il quale ha poi avuto bisogno di cure mediche, ritrovandosi con “un trauma distorsivo al ginocchio”. Del Debbio ha annunciato che la vicenda, già denunciata, sarà anche affrontata all’interno di Dritto e Rovescio, che tornerà sugli schermi di Rete 4 domani, 10 settembre. Del Debbio: “Una vicenda che fa schifo” “È stata molto istruttiva. Ho capito cosa voleva dire Grillo, con la sua piattaforma Rousseau, ... Leggi su secoloditalia

Adnkronos

Prende il via la nuova stagione televisiva e, tra tante conferme, le reti Mediaset si preparano a lanciare anche alcune novità. Sono state anticipate, martedì alle 21:30, in un filmato mandato in onda ...È una storia vecchia. La miccia dell'odio di Grillo nei confronti dei giornalisti affonda negli anni. La deflagrazione di due giorni fa, con l'aggressione al giornalista del programma di Paolo Del Deb ...