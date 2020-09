Cristiano Ronaldo ed il rapporto con gli haters: una lezione da imparare (Di mercoledì 9 settembre 2020) Il rapporto con i tifosi per Cristiano Ronaldo è sempre stato complicato. Cr7 ha dichiarato di esaltarsi non solo sotto pressione, ma anche quando viene insultato e fischiato Amore e odio. Il rapporto tra tifosi e Cristiano Ronaldo è sempre stato molto particolare. Certo che il numero 7 non ha mai nascosto il suo ego straripante, ne in campo ne fuori. Il portoghese ha sempre diviso gli amanti di calcio tra haters e fan, o lo ami o lo odi. A quanto pare però, e non è certo un segreto, il portoghese si esalta soprattutto quando viene criticato e insultato. Le nuove regole disposte per la ripresa di campionati e tornei di qualificazioni nazionali, prevedono infatti l’assenza di spettatori. Un tema trattato da moltissimi calciatori e ... Leggi su bloglive

