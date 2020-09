Covid-19, bollettino 9 settembre: 1434 contagi e 14 morti (Di mercoledì 9 settembre 2020) Covid-19, bollettino del 9 settembre: leggermente in ascesa il numero dei contagi rispetto ai dati registrati nella giornata di ieri Il Covid-19 non si arresta e conta, in tutto il mondo, oltre 26 milioni di contagi. Seppur più bassi rispetto ad altri Paesi, i contagi continuano a salire e le autorità richiamano all’attenzione. Il bollettino … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

COVIDbot_ITA : RT @ustampavda: COVID-19 - Bollettino di aggiornamento n.136 - infoitsalute : Bollettino Coronavirus Italia, i dati di oggi, 9 settembre. Tabella Covid in Pdf - ustampavda : COVID-19 - Bollettino di aggiornamento n.136 - itapress24 : ?? Bollettino #Coronavirus #9settembre ?? • 1434 contagi • 14 morti • 471 guariti #COVID #COVID__19 #COVID?19 -