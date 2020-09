Coronavirus, controlli anti assembramento a Chiaia: bar e negozi nel mirino (Di mercoledì 9 settembre 2020) “Gli agenti dell’Unità Operativa Chiaia della polizia locale di Napoli hanno effettuato un’importante operazione di prevenzione e contrasto all’abusivismo commerciale a tutela dei consumatori in relazione al rispetto della direttive previste per il contenimento epidemiologico Covid-19”. E’ quanto si legge in una nota diffusa dal Comando di Polizia municipale in cui si precisa che “gli agenti hanno ispezionato numerosi esercizi commerciali in particolare per l’uso della mascherina e per la verifica degli assembramenti da Largo Sermoneta a Via Partenope. Durante i controlli, sono stati verbalizzati numerosi ambulanti sprovvisti di titoli autorizzativi alla vendita e per l’occupazione di suolo pubblico. Sequestrati quindi oltre 2000 articoli sprovvisti di marchio CE di dubbia ... Leggi su ildenaro

espressonline : Risposte veloci in Veneto, privati favoriti in Lombardia, zero controlli al porto di Napoli: la mappa dei tamponi è… - Viminale : Proseguono i controlli delle #forzedipolizia sul rispetto delle misure anti #coronavirus. I dati del #7settembre:… - RegLombardia : #coronavirus Le visite e i controlli di monitoraggio per i pazienti colpiti dal #covid19, saranno erogate in esenzi… - Junji_Manda : RT @espressonline: Risposte veloci in Veneto, privati favoriti in Lombardia, zero controlli al porto di Napoli: la mappa dei tamponi è lo s… - FalcionelliFede : RT @Viminale: Proseguono i controlli delle #forzedipolizia sul rispetto delle misure anti #coronavirus. I dati del #7settembre: ?59.156 pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus controlli Coronavirus: controlli a Salerno, due bar chiusi per cinque giorni Il Mattino Coronavirus, Zangrillo: «Cts doveva tenere le discoteche chiuse. Sbagliato fare tamponi a caso»

La definizione del virus «clinicamente morto» è stata «un'espressione stonata: ho sbagliato nel modo, però il concetto rimane. E c'è un Comitato tecnico scientifico che aveva gli strumenti per dire ch ...

Covid-19: cosa prevede il protocollo di sicurezza per la scuola

Il ritorno in classe è sempre più vicino per gli studenti e per qualcuno è già avvenuto. Una faccenda che ha causato non pochi problemi e dibattiti quest'anno a causa dell'emergenza Covid-19. Le preoc ...

La definizione del virus «clinicamente morto» è stata «un'espressione stonata: ho sbagliato nel modo, però il concetto rimane. E c'è un Comitato tecnico scientifico che aveva gli strumenti per dire ch ...Il ritorno in classe è sempre più vicino per gli studenti e per qualcuno è già avvenuto. Una faccenda che ha causato non pochi problemi e dibattiti quest'anno a causa dell'emergenza Covid-19. Le preoc ...