Con "Le sorelle Macaluso" Emma Dante sconfina nella videoarte (Di mercoledì 9 settembre 2020) Per qualcuno è il più bello dei film italiani in concorso a Venezia. Esce in sala il 10 settembre, potete verificare in proprio. Io a volte sospetto di essere diventata intollerante. “Le sorelle Macaluso” è l’adattamento cinematografico di una pièce che ha conquistato a Emma Dante il Premio Ubu, massimo alloro del teatro, per il migliore spettacolo e la migliore regia.È cosa nota che la palermitana Emma Dante sia una delle nostre più celebrate e innovative autrici e registe di teatro. Col cinema si misura per la seconda volta, dopo quel “Via Castellana Bandiera” che sette anni fa fece vincere a Elena Cotta la Coppa Volpi. Bisognerebbe attrezzarsi a guardare “Le sorelle ... Leggi su huffingtonpost

