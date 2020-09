Colleferro, tre arrestati restano in carcere: Belleggia va ai domiciliari (Di mercoledì 9 settembre 2020) Tre delle quattro persone arrestate per l’omicidio di Willy Monteiro, 21enne ucciso a Colleferro la notte tra sabato e domenica, resteranno in carcere. Il gip di Velletri ha convalidato l’arresto per concorso in omicidio preterintenzionale per i quattro accusati per la morte del giovane: i fratelli Gabriele e Marco Bianchi, Mario Pincarelli e Francesco Belleggia. A quest’ultimo, che nel corso dell’interrogatorio di garanzia avrebbe detto di avere visto uno dei fratelli Bianchi colpire Willy, sono stati concessi gli arresti domiciliari. I presunti aggressori si sono difesi durante l’interrogatorio, che si è svolto ieri, dicendo di “non aver toccato” il 21enne e di essere intervenuti per sedare la rissa. “Siamo arrivati lí perché chiamati da alcuni ... Leggi su tpi

