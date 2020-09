Calciomercato Napoli, il Psg non molla Fabian Ruiz: De Laurentiis irremovibile, ecco quanto costa lo spagnolo (Di mercoledì 9 settembre 2020) Leonardo e Tuchel hanno idee chiare e palato calcisticamente fine.Il Paris Saint Germain non molla la pista Fabian Ruiz, anzi tiene costantemente i riflettori puntati e ben accesi saul talentuoso centrocampista spagnolo in forza al Napoli. Duttilità tattica, tempi di inserimento, mancino morbido, tagliente ed educato, l'ex Betis Siviglia costituisce il perfetto prototipo del centrocampista moderno. Giocatore abile in entrambe le fasi, dotato di sagacia, visione di gioco e notevoli capacità balistiche. Le sue conclusioni dalla media distanza hanno spesso tolto le castagne dal fuoco alla compagine partenopea. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport i parigini monitorano con la massima attenzione l'evoluzione del futuro del nazionale ... Leggi su mediagol

La Polonia ha raccolto sul campo dello Stadion Bilino Polje, tre punti importanti: i primi in questa edizione di Nations League. La Nazionale allenata Jerzy Brzeczek ha riscattato la sconfitta patita ...

Calcio: De Laurentiis, scelta cordata per newco diritti tv in prossima assemblea

Scaroni: 'Bene unanimita' club' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 9 set - I presidenti della Lega Seria A decideranno in una 'prossima assemblea' quale delle due cordate entrera' nella newco pe ...

