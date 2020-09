Benevento, Foulon studia su due “tavoli”: il tappeto verde e la scrivania (Di mercoledì 9 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Un cambio di vita radicale presuppone nuove abitudini, nuove scoperte. Per integrarsi al meglio in un nuovo Paese, il primo passo riguarda sicuramente la conoscenza della lingua. Uno scoglio da superare e nel caso chiedere al giovane Daam Foulon, appena arrivato in Italia dal Belgio. Il classe 1999 è uno dei nuovi acquisti del Benevento, prelevato questa estate dal Waasland-Beveren. Catapultato in un mondo e in un calcio nuovo, Foulon sta studiando su due… tavoli. Da un lato è attento a seguire le indicazioni di Pippo Inzaghi e dello staff tecnico, una conoscenza cominciata nel ritiro di Seefeld, dall’altro sta iniziando a prendere confidenza con la lingua italiana. In una storia su instagram, il neo giallorosso ha postato gli ... Leggi su anteprima24

CampaniaCalcio : ?? Benevento's summer signings and transfer targets: ? Kamil Glik ? Artur Ionita ? Daam Foulon ? Gianluca Lapad… - micmanigrassi88 : RT @DiMarzio: #Calciomercato #Benevento, c'è la firma di #Ionita E dal Belgio arriva #Foulon - micmanigrassi88 : RT @DiMarzio: #Benevento, terminate le visite mediche di #Foulon. ??FOTO e ??VIDEO ?? - TuttoFanta : ? Daam #Foulon è un giocatore del #Benevento. Vediamo la sua appetibilità in ottica fantacalcistica nella nostra sc… -

Ultime Notizie dalla rete : Benevento Foulon Benevento, Foulon studia su due "tavoli": il tappeto verde e la scrivania anteprima24.it Strega: due anni di contratto per Dabo, il baby Gentile alla Viola. Si lavora anche in uscita

Con l’ingaggio di Dabo, che firmerà un contratto di due anni con opzione, il Benevento è a quota sei innesti per la Serie A 2020/21. Dopo Glik, Ionita, Foulon, Lapadula e Caprari ecco il francese con ...

Benevento, trattativa per Iago Falque. In arrivo Dabo. Le news di calciomercato

La società di Vigorito continua a essere scatenata sul mercato. Trattativa avviata per Iago Falque, ma intanto è in arrivo già un sesto rinforzo per Inzaghi: preso Dabo. In uscita c'è Iemmello Lapadul ...

Con l’ingaggio di Dabo, che firmerà un contratto di due anni con opzione, il Benevento è a quota sei innesti per la Serie A 2020/21. Dopo Glik, Ionita, Foulon, Lapadula e Caprari ecco il francese con ...La società di Vigorito continua a essere scatenata sul mercato. Trattativa avviata per Iago Falque, ma intanto è in arrivo già un sesto rinforzo per Inzaghi: preso Dabo. In uscita c'è Iemmello Lapadul ...