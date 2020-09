Arrestato Dj Franceschino: avrebbe sequestrato e violentato una escort per tre giorni (Di mercoledì 9 settembre 2020) Arrestato Dj Franceschino. Francesco Cirioni è stato Arrestato ieri dagli agenti del commissariato Vescovio di Roma. Dovrà rispondere di accuse pesantissime: avrebbe sequestrato e violentato una escort per tre giorni. Il 39enne è accusato di spaccio di droga (perché all’interno della sua abitazione aveva 75 grammi di hashish e un bilancino di precisione), sequestro di persona, violenza sessuale aggravata e rapina. Dj Franceschino, all’anagrafe Francesco Cirioni, è stato Arrestato ieri dagli agenti del commissariato Vescovio di Roma. Dovrà rispondere di accuse pesantissime: avrebbe sequestrato e violentato una ... Leggi su limemagazine.eu

