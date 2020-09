Apple annuncia un evento per il 15 settembre, cosa aspettarsi oltre a Watch Series 6 e iPad Air (Di mercoledì 9 settembre 2020) Apple ha annunciato un evento speciale per il 15 settembre che si terrà da Apple Park ancora una volta in streaming, come l’ultima WWDC di giugno. Una conferma del consueto keynote di lancio dei nuovi iPhone 12 o qualcosa di diverso rispetto al solito? La chiave è nel titolo dell’invito diffuso dalla mela ai giornalisti di tutto il mondo: Time flies, «il tempo vola», che certifica la presenza del nuovo Apple Watch Series 6 sul palco dello Steve Jobs Theater e, molto velatamente, cerca di giustificare il ritardo dell’arrivo dei nuovi smartphone Apple solitamente programmato per la prima settimana di settembre. Ma il 2020 è un anno particolare e lo ... Leggi su gqitalia

