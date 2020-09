Windows 10 20H2: disponibile la build 19042.508 (Di martedì 8 settembre 2020) È da poco disponibile al download un nuovo aggiornamento cumulativo per gli utenti Windows 10 20H2 che hanno scelto il canale di distribuzione Beta: si tratta della build 19042.508. Changelog We fixed an issue with a possible elevation of privilege in windowmanagement.dll. We fixed a security vulnerability issue with user proxies and HTTP-based intranet servers. After installing this update, HTTP-based intranet servers cannot leverage a user proxy by default to detect updates. Scans using these servers will fail if the clients do not have a configured system proxy. If you must leverage a user proxy, you must configure the behavior using the Windows Update policy “Allow user proxy to be used as a fallback if detection using system proxy fails.” This change does ... Leggi su windowsinsiders

