Venezia77: meno ospiti internazionali e più talenti di casa nostra. Tra orgoglio nazionale e paillettes ecco tutti i look vincenti da imitare (Di martedì 8 settembre 2020) Nonostante le perplessità e lo scetticismo generale, procede a gonfie vele la 77esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. meno ospiti internazionali rispetto al solito, più talenti di casa nostra. Una sorta di riconoscimento, un premio, per un Paese che nonostante tutti i suoi limiti e le difficoltà è riuscito a riorganizzarsi in modo da poter celebrare anche quest’anno la bellezza e il talento di giovani promesse e maestri dell’arte cinematografica. Presa da quest’impeto di orgoglio nazionale, oggi scelgo di essere buona. Per questo, mi limiterò ad elogiare i migliori look sfoggiati sul red carpet fino a questo momento senza “sparare a zero sulla croce ... Leggi su domanipress

Ultime Notizie dalla rete : Venezia77 meno Venezia77: in gara Notturno, nuovo documentario di Rosi ANSA Nuova Europa Le donne al cuore della Mostra del cinema di Venezia

Il covid-19 e le misure di prevenzione messe in atto per contenerlo non hanno impedito a Venezia 77 di rubare a Locarno il primato di selezioni che danno centralità a titoli sulla questione femminile.

Venezia 77, i look della sesta giornata

La Mostra del Cinema di Venezia entra nel vivo. Giunti però alla sesta giornata, non possiamo fare a meno di notare che il red carpet è affollato da poche star e molti influencer o YouTuber. Senza nul ...

