‘Uomini e Donne’, tra i cavalieri del Trono over spunta il primo fidanzato italiano di Belen Rodriguez: le foto di quando erano una coppia (Di martedì 8 settembre 2020) E’ andata in onda ieri pomeriggio la prima puntata della nuova stagione di Uomini e Donne. Il primo appuntamento nel nuovo studio completamente stravolto ha avuto come protagonista indiscussa Gemma Galgani. A non passare inosservato, però, è stato un nuovo cavaliere del parterre maschile. Stiamo parlando di Simone Bolognesi, noto per essere stato il primo fidanzato in Italia di una giovanissima Belen Rodriguez. Simone, però, non è la prima volta che mette piede agli studi Elios. Nel 2011, infatti, è stato tra i corteggiatori di Teresanna Pugliese ai tempi del Trono Rosa che condivideva con Giulia Montanarini. Nel 2013, poi, Bolognesi è stato paparazzato in compagnia di Diletta Pagliano dopo la fine della relazione tra lei e Giorgio ... Leggi su isaechia

