Una Vita, anticipazioni oggi 8 settembre: la riscossa di Servante (Di martedì 8 settembre 2020) anticipazioni “Una Vita”, puntata dell’8 settembre 2020. Che cosa vedremo su Canale 5 alle 14.15? Jacinto riesce a recuperare la sua adorata medaglietta, dopo aver vinto il campionato di biglie in coppia con Servante. Nel frattempo, Liberto se ne va di casa e, seppur tornato in libertà, fa ancora i conti con l’accusa di stupro… In occasione del campionato cittadino di biglie, Servante ha obbligato Jacinto, portinaio diArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

