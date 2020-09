Tragedia di Roccapiemonte, Polichetti (Fials): “Subito un potenziamento dei Piani di Zona” (Di martedì 8 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoRoccapiemonte (Sa) – «Tragedie come quella che si è consumata a Roccapiemonte ci fanno aprire gli occhi. Occorre un impegno ancora maggiore sui Piani di Zona e i servizi alle famiglie in difficoltà». Ad affermarlo è Mario Polichetti, ginecologo dell’ospedale Ruggi di Salerno e sindacalista Fials, che interviene sul caso della neonata ritrovata senza vita in una siepe in un condominio di Roccapiemonte (leggi qui). «Di fronte a tragedie di questo tipo si rimane senza parole, ma allo stesso tempo come medico mi sento di lanciare un appello alle istituzioni affinché si mettano al centro le esigenze delle famiglie bisognose. Da questo punto di vista la priorità è un ... Leggi su anteprima24

