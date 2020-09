Silvio Berlusconi parla dall’ospedale: “Lotto per uscire da questa malattia infernale” (Di martedì 8 settembre 2020) Silvio Berlusconi si fa sentire dal suo letto d’ospedale del San Raffaele di Milano, dove si trova ricoverato per Covid-19. Le parole del leader di Forza Italia, colpito da un principio di polmonite bilaterale, arrivano poche ore dopo l’aggiornamento sulle sue condizioni di salute da parte del medico che lo segue, il professor Zangrillo. Covid, Berlusconi: “Lotto contro questa malattia infernale“ “Sto lottando per uscire da questa infernale malattia, è molto brutta“. È questo un passaggio dell’intervento telefonico di Berlusconi durante un comizio sulle prossime Regionali in Valle d’Aosta, a Fenis, come riporta l’Ansa. Il leader di Forza Italia ha ... Leggi su thesocialpost

