Scuola, il premier Conte parla dal Libano: “Azzolina davvero straordinaria” (Di martedì 8 settembre 2020) Il premier italiano in carica, Giuseppe Conte, fa i complimenti alla ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina sulla questione Scuola. Poi la frecciatina alla Lega. Prima il nuovo Dpcm. Poi il viaggio verso il Libano, esattamente nella città di Beirut, ove si confronterà e farà il punto della situazione sull’operazione d’aiuto “Emergenza Cedri”, in relazione alla tremenda esplosione avvenuta qualche settimana addietro. Parliamo sempre di lui: il premier italiano in carico, Giuseppe Conte. Quest’ultimo, dopo aver firmato il nuovo Dpcm, documento che si concentra, ancora una volta, sulla chiusura degli stadi e delle discoteche, è tornato a parlare della Scuola. Nel rispondere ad alcune domande ... Leggi su bloglive

