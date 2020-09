Scuola: arriva a Milano il primo depuratore d’aria con filtro anti Coronavirus (Di martedì 8 settembre 2020) Bambini fragili e rientro a Scuola: come proteggerli? sfoglia la gallery Potrebbe essere la soluzione di molte delle preoccupazioni in fatto di contagio da Coronavirus in scuole, ospedali, mezzi pubblici, uffici, studi medici, cinema: è stato presentato oggi il filtro depuratore in grado di abbattere la presenza del covid 19 in un ambiente chiuso in soli 30 minuti. Realizzato con nanotecnologie dalla start up Nanohub, a partire da oggi verrà utilizzato già all’Istituto Schiaparelli Gramsci di Milano. Come ... Leggi su iodonna

UniLUISS : 'Con l'apertura di 42, #Luiss porta un modello educativo totalmente disruptive, che insegna ai suoi studenti i segr… - ersiormando : @fattoquotidiano Ma trattasi di contagio Covid o è una febbre normale di un bimbo normale che non appena arriva a… - TerraDiPalma : RT @MIsocialTW: #Inclusione In arrivo il nuovo modello di Piano Educativo Individualizzato per studentesse e studenti con disabilità. Le f… - nonnaAnita : @repubblica Quando scriverete che una buona parte degli insegnanti non ha voglia di tornare a scuola perché tanto l… - GiaveriMichele : A scuola arriva il referente Covid: chi è e che cosa deve fare -