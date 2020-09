Scontro Pessina-Renzi sul Franchi: “Rischio scempio”, “Si occupi d’altro” (Di martedì 8 settembre 2020) Tra i due litiganti, il terzo cerca di fare da paciere. I primi due sono Andrea Pessina, Soprintendente ai Beni Culturali di Firenze e il Senatore Matteo Renzi. L’altro è il Sindaco di Firenze Dario Nardella che sulle tensioni sullo Stadio Franchi riaccese dall’emendamento in grado di aggirare i vincoli architettonici sugli impianti storici (come quello della Fiorentina) assicura una soluzione a metà strada: “Non ho mai sentito parlare di devastazione o distruzione del Franchi“. “Sono davvero stupito“, ha detto al Corriere Fiorentino Matteo Renzi prima di aggiungere: “Dopo l’approvazione dell’emendamento che porta il mio nome, il dottor Pessina non deve più occuparsi dello stadio Franchi. Il ... Leggi su sportface

Firenze – “Pessina ha molti beni da tutelare, si occupi di quelli e lasci stare lo stadio di Firenze su cui decidono Comune e Fiorentina”. Parole e musica del senatore di Scandicci e leader di Italia ...

Due passeggere di un autobus di linea Ctm sono state trasportate dal 118 al Pronto soccorso dell’ospedale Brotzu dopo un incidente che ha coinvolto il pullman sul quale viaggiavano e una Fiat Punto. È ...

