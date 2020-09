Salvini incalza il governo: verità sul dossier Coronavirus (Di martedì 8 settembre 2020) AGI - Dopo la lettera al Corriere della Sera dei giorni scorsi, il leader della Lega Matteo Salvini non molla la presa e incalza il governo sui contenuti del dossier segreto, risalente allo scorso febbraio, sulla gestione della fase iniziale della pandemia. Nelle ultime ore l'ex-ministro dell'Interno e' tornato più volte sull'argomento, polemizzando sia col ministro della Salute Roberto Speranza e col premier Conte, presagendo anche azioni legali e parlamentari per ottenere trasparenza sul documento in questione. "Noi - ha ribadito stamani Salvini - chiediamo semplicemente trasparenza, chiarezza, che non ci siano segreti di Stato su settimane drammatiche. Vogliamo capire, senza voler fare i processi a nessuno - ha proseguito - se i medici chiedevano la chiusura delle zone rosse in ... Leggi su agi

