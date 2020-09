Polignano a Mare: focolaio azienda ortofrutta, sono 78 i positivi a test corona virus Effettuati 159 tamponi dopo il primo caso di una dipendente (Di martedì 8 settembre 2020) Esiti dei 159 tamponi Effettuati nelle scorse ore: sono 78 i positivi a test corona virus fra i lavoratori nell’azienda Sop di Polignano a Mare. Il focolaio si è originato da un caso di positività relativo ad una dipendente ed emerso ieri. Di seguito la comunicazione di Asl Bari: Il Dipartimento di prevenzione della ASL di Bari ha attivato le procedure di sorveglianza epidemiologica all’interno di un’azienda di Polignano a Mare. A seguito del primo caso positivo al Sars – Cov- 2 riscontrato su un dipendente dello ... Leggi su noinotizie

