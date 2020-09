Omicidio di Willy Monteiro, un video mette nei guai i fratelli Bianchi (Di martedì 8 settembre 2020) Colleferro, Omicidio di Willy Monteiro: un video inguaia i fratelli Bianchi Mentre proseguono a Colleferro, in provincia di Roma, le indagini sull’Omicidio di Willy Monteiro Duarte, il ragazzo italo-capoverdiano di 21 anni morto dopo un pestaggio nella notte tra sabato 5 e domenica 6 settembre, sembrerebbe aggravarsi la posizione dei fratelli Marco e Gabriele Bianchi, due dei quattro ragazzi di Artena che hanno aggredito il giovane cuoco e i suoi amici e che ora sono in carcere con l’accusa di Omicidio preterintenzionale in concorso, aggravato da futili motivi. Ci sarebbe infatti un video, girato dalle telecamere di ... Leggi su tpi

