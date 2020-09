Nina Moric disperata per la drastica decisione del figlio Carlos (Di martedì 8 settembre 2020) Nina Moric ha il cuore a pezzi: Carlos Maria, ormai maggiorenne, ha deciso di andare a vivere con il padre Fabrizio Corona e questo distacco pesa molto, emotivamente, alla modella, che si sfoga con una lettera sui social. Le parole disperate di Nina Moric Quella di Nina Moric sembra più la lettera di una donna che sta dicendo addio al figlio, piuttosto di una che lo vede andare ad abitare con l’altro genitore. Le sue parole -ora non più visibili ma riportate da altre fonti- sono disperate: “Quanto vorrei essere tra le tue braccia, vederti solo per cinque minuti così potrei perdermi nel tuo sorriso, nei tuoi occhi pieni di luce e purezza d’animo. Il mio cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te. La ... Leggi su thesocialpost

Notiziedi_it : Carlos vuole vivere col papà, lo sfogo di Nina Moric: “La tua mancanza mi sta divorando” - mirellaladini : RT @ilgiornale: Compiuti i 18 anni, Carlos Corona ha deciso di rompere tutti i rapporti con sua madre, trasferendosi dal padre: ora Nina Mo… - ilgiornale : Compiuti i 18 anni, Carlos Corona ha deciso di rompere tutti i rapporti con sua madre, trasferendosi dal padre: ora… - R0Sava : Gemma parla peggio di Nina Moric #uominiedonne - mat_teo_9 : Si però diamoci una mossa eh. 175 rwm solo a live non è la d’urso con Nina Moric #uominiedonne -

MILANO - Il momento in cui un figlio lascia casa non è mai facile per una madre, figurarsi se poi va a vivere a casa dell’ex marito… È quanto accaduto a Nina Moric, disperata per il trasloco del suo C ...Ieri Nina Moric ha sconvolto tutti i suoi fan postando un lungo sfogo per il figli Carlos che ha deciso di vivere con il padre. Poco dopo Carlos ha deciso di rispondere, a modo suo, a mamma Nina! Non ...