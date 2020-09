Matematica e democrazia (Di martedì 8 settembre 2020) Non conosco le vostre competenze in matematica – le mie sono fossilizzate alla terza elementare – ma vi sottopongo la confutazione di Chiara Valerio all’assioma politico secondo cui uno vale uno. Eccolo: 1=9/9=1×0,999. E dunque, scrive Chiara Valerio, per la proprietà transitiva 1=0,999. In effetti i conti non tornano, nemmeno politicamente, poiché gli stessi cinque stelle hanno rivisto l’assioma, nominando capi politici e allestendo gerarchie. Leggi su vanityfair

guanxinet : RT @emanuelebellato: 'La democrazia è matematica, si basa su un sistema condiviso di regole continuamente negoziabili e continuamente verif… - ilpopoloveneto : RT @emanuelebellato: 'La democrazia è matematica, si basa su un sistema condiviso di regole continuamente negoziabili e continuamente verif… - anakyn : (e lo twitto io che sono umanista, eh) Info Data - Senza matematica non c’è democrazia. Visioni di una società data… - emanuelebellato : 'La democrazia è matematica, si basa su un sistema condiviso di regole continuamente negoziabili e continuamente ve… - craxzti : Ecco perché la matematica è uno degli strumenti più equi nell’esercizio della democrazia @sole24ore -

Ultime Notizie dalla rete : Matematica democrazia Matematica e democrazia Vanity Fair.it “La matematica è politica”: il nuovo libro di Chiara Valerio

La scrittrice nel suo saggio paragona la matematica alla democrazia. Entrambe cambiano per dare risposta a nuovi problemi, richiedono elasticità mentale, rispettano regole precise, accettano nuove ide ...

Il dominio del caos. Sulla soglia

Il vero dominatore del tempo di una pandemia che segna una rottura antropologica di una profondità abissale, secondo Franco Berardi, è il caos. Non è il momento di trarre conclusioni, perché siamo pos ...

La scrittrice nel suo saggio paragona la matematica alla democrazia. Entrambe cambiano per dare risposta a nuovi problemi, richiedono elasticità mentale, rispettano regole precise, accettano nuove ide ...Il vero dominatore del tempo di una pandemia che segna una rottura antropologica di una profondità abissale, secondo Franco Berardi, è il caos. Non è il momento di trarre conclusioni, perché siamo pos ...