La Cassazione: inviare foto hard a un minore su WhatsApp è violenza sessuale (Di martedì 8 settembre 2020) Respinto il ricorso di un 32enne che contestava la mancanza "dell'incontro e dell'atto sessuale". Per la Suprema Corte giusti la contestazione del reato e l'arresto Leggi su repubblica

E' legittimo contestare il reato di violenza sessuale a chi invia foto hard tramite WhatsApp a un minorenne, reato per il quale è prevista la custodia cautelare in carcere. La terza sezione penale del ...