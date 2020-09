Juventus, il retroscena di Sarri: “voi mi mandate via, ma questa squadra…” (Di martedì 8 settembre 2020) L’esperienza di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus può essere considerata altalenante. Il tecnico è riuscito a vincere lo scudetto, ma il percorso in Champions League è stato molto deludente con l’eliminazione agli ottavi di finale contro il Lione. Adesso è emerso un nuovo retroscena, svelato direttamente da ‘Il Corriere di Torino’. Sarebbe andato in scena un incontro tra Sarri e Andrea Agnelli, il numero uno del club bianconero avrebbe chiesto all’ex Napoli la risoluzione del contratto per liberarsi dall’ingaggio, la risposta è stata negativa. Poi una novità, al momento del licenziamento Sarri avrebbe pronunciato queste parole proprio durante il divorzio: “voi mi mandate via, ma ... Leggi su calcioweb.eu

