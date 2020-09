Internazionali BNL d’Italia 2020, Binaghi: “Assenza del pubblico è ingiustizia e danno enorme” (Di martedì 8 settembre 2020) Il presidente della Federtennis Angelo Binaghi ha preso la parola nel corso della conferenza stampa di presentazione degli Internazionali BNL d’Italia 2020 di tennis che si disputeranno a Roma a porte chiuse nonostante i tentativi della Fit di provare a ottenere il sì dal Cts o dalla Regione Lazio. E proprio in merito a quanto accaduto, il numero uno del tennis italiano ha accusato in maniera dura il presidente Zingaretti e l’atteggiamento del Comitato tecnico-scientifico: “Questa conferenza stampa ce la ricorderemo per molto tempo. Non è riuscito il tentativo in extremis per consentirci di poter avere almeno un pubblico ridotto. Dovremo lottare per cercare di avvicinarci al pareggio di bilancio ed evitare che a pagare per la grande ingiustizia che stiamo subendo siano le ... Leggi su sportface

Come nel caso degli Us Open, la n.1 del mondo Ashleigh Barty è stata la prima a dare forfait al Roland Garros. E lo ha fatto da campionessa in carica. La 24enne australiana ha annunciato che non verrà ...

Manca solo una settimana all'inizio degli Internazionali BNL d'Italia (in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW TV). Il torneo romano sulla terra rossa era stato rimandato ca ...

