Il futuro della Libia passa per il Marocco

Nel 2015 gli incontri si sono svolti a Skhirat, oggi palcoscenico dei nuovi colloqui è la cittadina costiera di Bouznika. Qui il governo marocchino ha investito parecchio negli ultimi anni per avere una nuova località turistica da far conoscere all'estero, visto che peraltro le sue coste sono già rinomate per essere una sorta di paradiso … InsideOver.

In occasione del discorso sullo stato dell'Unione l’Ufficio del Parlamento europeo in Italia, in collaborazione con la Rappresentanza della Commissione europea organizza un incontro con i cittadini, l ...

Brexit: von der Leyen, Regno Unito attui accordo recesso

BRUXELLES - Sale di tono la sfida del Regno Unito all'Ue alla vigilia della ripresa dei negoziati sul dopo Brexit, in stallo da tempo. Trovare "un accordo con gli amici europei in tempo per il Consigl ...

